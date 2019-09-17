BDDK'dan kredilerle ilgili kritik açıklama

BDDK yaptığı açıklamayla, banka takip hesaplarına aktarılması gereken 48 milyar TL kredinin tespit edildiğini duyurdu.



BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, 'Bankalara yıl sonuna kadar beklenen kredi karşılıklarının ayrılması konusunda bildirim yapıldı. Bankaların takip hesabına aktarması gereken kredi tutarı 46 milyar TL. Sektörün yüzde 18,2 olan sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 17,7 seviyesine geriledi, takibe dönüşüm oranı yüzde 4,6'dan yüzde 6,3'e yükseldi. Yapılan çalışmalar sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu, mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir.' denildi.





