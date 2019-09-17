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Ankara'da FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerden 9'u yakalandı.

Güncel / 17 Eylül 2019 Salı 10:13
Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 9'unun yakalandığı, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi. Kaynak : AA

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