Mobil trafik eğitim tırı yola çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile belirlenen program çerçevesinde Türkiye'yi dolaşacağını, eğitimlerle 81 ilde, 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşılacağını söyledi.



Bakan Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak'taki Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda düzenlenen 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı'na katıldı.



Programda konuşan Soylu, dünyada trafik kazalarına bağlı can kaybının 2000-2016 yılları arasında 1 milyon 350 bine yükseldiğini, dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 2,5'inin yine trafik kazaları sebebiyle olduğunu ifade etti.



Dünyada 5-29 yaş arası ölümlerde trafik kazalarının ilk sırada yer aldığını dile getiren Soylu, hastalıklardan, terörden, savaşlardan daha fazla insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini vurguladı.



Bakan Soylu, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



'Ne yazık ki bu meseledeki karnemiz, uzun yıllar hiç de iyi değildi. Ta ki Cumhurbaşkanımız meseleye bizatihi el atana kadar. Hemen hepimizin, trafik kazası yüzünden kaybettiğimiz sevdiklerimiz, tanıdıklarımız, yakınlarımız var. Hatta tümden yok olan aileler var. Bugüne kadar pek çok tedbir aldık. Her birinin sonuçları oldu ancak özellikle son yıllarda meseleye daha planlı ve stratejik yaklaşmamızın neticesinde, bu meselede belki de ilk kez, bu kadar anlamlı düşüş trendleri yakaladık.'



Bazı kesimlerin, bazı kalemlerin, rakamlarla ortada olan olumlu gelişmelere inanmakta güçlük çektiğini söyleyen Soylu, 'Geçen yılın ilk 8 ayına göre bu yılın ilk 8 ayında trafik kazalarında yaşanan can kayıpları yüzde 31, yaralı sayısı yüzde 13,3, uluslararası bir ölçü olan 100 bin araca düşen can kaybı sayısı yüzde 32 oranında azalmıştır.' diye konuştu.



'Bugüne dönük tedbir alarak trafik meselesi çözülemeyecek'



Bakan Soylu, bu rakamların tesadüf değil planlı, özverili ve bilimsel yöntemlere dayanan bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirdi.



Trafikle ilgili sadece bugüne dönük tedbir alarak bu meselenin çözülemeyeceğini anlatan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:



'Bugünün sürücüsüne ceza keserken yarının sürücüsü ve yayasını, eğer doğru şekilde eğitmezsek, trafik kazalarını maalesef bir sonraki nesillere, çocuklarımıza miras bırakırız. Çünkü bugüne kadar hep böyle oldu. Biz, aşırı sürat sebebiyle kaza yapıyoruz, çocuklarımız da direksiyona geçince aynı sebeple kaza yapıyor. Biz, emniyet kemeri takmıyoruz, çocuklarımız da büyüyünce takmıyor. Biz, direksiyon başında cep telefonu kullanıyoruz, çocuklarımız da kullanıyor, kullanacak. İşte o yüzden, stratejimizin ikinci ayağını da gelecek nesillerin eğitimi üzerine oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir samimiyet, gayret ve mücadeleyle yapıyoruz. Yarının sürücü ve yayalarını şimdiden doğru şekilde eğitmek, onlara doğru alışkanlıklar kazandırmak, yarın aynı acıları yaşamamak için bugünden onları eğitmek, trafik konusunda farkındalık oluşturmak, yeni dönem trafik stratejimizin temel ayaklarından biri oldu.'



'6 milyon 310 bin öğrenciye ulaştık'



Öğrenci ve öğretmenlerin trafik konusundaki eğitimi noktasında ciddi çalışmalar ortaya koyduklarına işaret eden Soylu, 2014'te hayata geçirilen 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik 'Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi' kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 6 milyon 310 bin öğrenciye ulaşıldığını bildirdi.



Yıl içinde, hatta yaz dönemlerinde de özellikle yaz Kur'an kurslarında ve yaz okullarında bu eğitimlerin aralıksız devam ettirildiğini aktaran Soylu, şu bilgileri verdi:



'2019 yılı ilk 8 aylık döneminde toplam 1 milyon 322 bin çocuğumuza proje kapsamında eğitim verdik ve inşallah 2019 yılı sonunda bu rakamı 2 milyona tamamlamayı hedefliyoruz. Keza, Milli Eğitim Bakanlığımızla yapılan protokol kapsamında, eğitim öğretim yılı başlarında öğretmenlerimize yönelik trafik eğitimleri veriyoruz. 2018 yılında 417 bin öğretmenimize trafik eğitimi vermiştik. 2019-2020 eğitim yılı dönemi öncesinde de yaklaşık 300 bin öğretmenimize mesleki gelişim programı içerisinde söz konusu eğitimleri verdik. 2017'de 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ni hayata geçirmiştik. Bu kapsamda 2017 yılında 107 bin 983 okul servis aracı şoförü ve rehber personeli eğitime tabi tutulmuştu, 2018 yılında bu sayıyı yüzde 60 oranında artırdık. 2019 yılı ilk 8 aylık döneminde de yaklaşık 150 bin servis şoförü ve rehber personelini eğitime tabi tuttuk. Ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul servislerine yönelik denetim sayımızı bir önceki eğitim öğretim yılına göre yüzde 33,4 oranında artırdık. Bu dönemde bu sayıyı daha da yukarı çekmeyi hedefliyoruz.'



'Projelerimizin odağına çocuklarımızı oturtmayı amaçlıyoruz'



Süleyman Soylu, trafik eğitim parklarının iyileştirilmesi için bir çalışma başlattıklarını, mevcut 42 parkı modernize ettiklerini, trafik eğitim parkı bulunmayan 24 kente de yeni eğitim parkı yaptıklarını söyledi.



Mevcut trafik eğitim parklarında 2018'de 133 bin, 2019'un ilk 8 aylık dönemde 150 bin çocuğa eğitim verdiklerini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:



'Bu çalışmalara iki yeni projeyi daha ekliyoruz. Temel olarak trafikle ilgili farkındalık projelerimizin odağına çocuklarımızı oturtmayı amaçlıyoruz. 'Kırmızı Düdük Projesi' böyle bir projeydi. Günümüzün şoförlerini uyaran ama görevi çocuklarımıza veren, bu sayede farkındalık oluşturan bir projeydi. Çok ciddi dönüş aldık. Şimdi aynı proje doğrultusunda bir Trafik Eğitim Tırı'nı hizmete alıyoruz. Sağ olsunlar AFAD Başkanlığımız tarafından bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen trafik tırımızı, trafik eğitimi için yeniden dizayn ettik. Bu tırı, aynı anda 20 öğrencimize eğitim verebileceğimiz bir mobil trafik sınıfına dönüştürdük. İçinde led ekranlardan akülü arabalara kadar pek çok eğitim materyali var. Tırımız, önce İstanbul'daki Teknofest'te vatandaşlarımızla buluşacak, sonrasında da yollara düşecek, Milli Eğitim Bakanlığımızla belirlediğimiz bir program dahilinde, 25 Eylül'de Bolu'dan başlamak üzere, her gittiği ilde 2 gün kalacak şekilde, Türkiye'yi dolaşacak. İnşallah 81 ilimizde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız. Şimdiden yolları açık olsun diyorum.'



İkinci çalışmanın trafik konulu oyun projesi olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:



'Bu projeyi de Vakıf Emeklilik sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. (Kırmızı Düdük) adlı bu oyunumuz, içinde bir trafik ekosistemini barındırıyor. Birkaç faz olarak tasarladığımız oyunumuzun ilk fazı tamamlandı. İlk fazında da 100 seviye bulunuyor. Oyunumuz şu anda mobil cihazlara indirilmeye hazır, bilgisayarlar için de arkadaşlarımız çalışmalarını bitirmek üzereler. Tahmin ediyorum bir-iki hafta içinde bilgisayarlara da indirmeye hazır olacak. Oyunumuzda dereceye giren, yıl içinde başarı gösteren çocuklarımıza da okul dönemi sonunda Bakanlık olarak sürpriz hediyelerimiz olacak. Onun da müjdesini vermiş olayım.'



'Trafik eğitimi içeriğinde uluslararası standartlarda bir kazanım tablosu oluştu'



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise programda yaptığı konuşmada, son bir yılda trafik eğitimi konusundaki gelişmelerden mutlu olduğunu ifade etti.



Bir süre önce uluslararası bir toplantıda yabancı uyruklu bir konuşmacının, 'Türkiye'deki trafik problemlerinde azalma var' dediğini aktaran Selçuk, o toplantıda bu azalmanın nelerden kaynaklandığını paylaşma imkanı bulduğunu dile getirdi.



İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik çalışma yapılacağını anlatan Selçuk, şöyle devam etti:



'Mobil tır, çocuklarımız açısından somut bir sonuç ortaya koyuyor ve bütün il ve okullarımızı dolaşacak. Bu tırların çocuklarımız tarafından fiilen kullanılacak ve onları heyecanlandırıyor olmasıyla trafik eğitimi, sadece sınıflarda teorik olarak değil, çok daha uygun bir faaliyet olarak ortaya konulacak. Erken yaşlardan itibaren de çocuklarımızın trafik konusundaki farkındalığının gelişmesine yardımcı olmuş olacağız.'



İki bakanlığın mobil eğitim tırı ile yürütülecek eğitim faaliyetlerinin içeriğini de birlikte çalıştığını bildiren Selçuk, 'Program içeriği konusunda uluslararası standartlarda bir kazanım tablosu olduğunu da ifade etmek isterim. Çocuklarımız açısından sadece bilgisine sahip olmak değil görgüsüne sahip olmak konusunda bize mesafe aldıracak bir içerik söz konusu.' değerlendirmesinde bulundu.



Trafik konusunda bugünkü çağın dijital çocukları için dijital bir oyunun da hazırlandığını belirten Selçuk, 'Cep telefonu ve bilgisayarlardaki oyunla çocuklarımızın aşina olduğu, çok hoşlandıkları ve artık farklı öğrenme yollarıyla öğrenme durumunda oldukları bir çağda yaşıyoruz. Dijital oyunlarla, çocuklarımızın bilgisayarları olumlu anlamda nasıl kullanabileceği konusunda bir seçeneği olacak. Yani çocuklara sadece 'bilgisayarda uygunsuz işlere ya da programlarla oynamayın' demek çok doğru değil, onlara bir seçenek sunmamız da gerekiyor. Bu dijital oyun vasıtasıyla da bu seçeneği sunmuş oluyoruz.' diye konuştu.



Eğitim protokolü imzalandı



Konuşmaların ardından Bakan Soylu ile Selçuk, eğitim protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı'ya desteklerinden ötürü plaket verildi.



'Kemerin Ses Getirsin Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapılan programda, Soylu ve Selçuk, TRT Çocuk Korosunca seslendirilen 'Kemerini Tak' şarkısına da eşlik etti.



İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha sonra eğitim tırı ve okul bahçesinde kurulan parkurda öğrencilere verilen trafik eğitimlerini izledi.



İki bakan, sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak alkollü bir sürücünün görüş açısının simüle edildiği ve topa bile vuramadığının deneyimlendiği eğitim pistini gezdiler.



Etkinlikte, TRT Rafadan Tayfa (Trafik Tayfa) maskotları da çocuklar için gösteri yaptı.

