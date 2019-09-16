USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,32 - 6,33

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Halkbank, ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde faizi aşağı çekti.

Ekonomi / 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:35
Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Merkez Bankası kararının ardından bir banka daha faiz indirimine gittiğini duyurdu.

Bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35’e düşürdüğünü duyurdu. 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19’a indiren Halkbank, 500 bin TL’nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Yılın ilk yarısında toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki faiz indirim kararı sonrasında, kredi faizlerini ilk indiren bankalardan biri olmuştuk. Aynı iradeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve müşterilerimize avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın son faiz indirimi yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası’nın da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir. Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurtdışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır.”

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası faiz indirim kararı aldı. Kamu bankaları faiz indiriminde ihtiyaç kredisini tercih ederken, İş Bankası konut kredisi faizinde indirime gitti. İş Bankası yaptığı hamle ile en uygun konut kredisi veren özel banka pozisyonuna geçerken, kamu bankalarının ardından da ilk sırayı aldı. Özel bankaların hafta içerisinde daha fazla sorumluluk alarak tüm kredi türlerinde çeşitli indirimler yapması bekleniyor.

İş BankasıKonut KredisiFaiz İndirimiZiraat BankasıMerkez Bankası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı