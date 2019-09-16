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En yakın arkadaşının eşiyle aşk yaşamaya başladı! Sonrası korkunç!

En yakın dostunun karısıyla iki yıl boyunca yasak ilişki yaşayan eski asker, elinde bıçakla evini basan arkadaşını tek kurşunla öldürdü. Mahkemeden çıkan karar herkesi şaşırttı.

Dünya / 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:25
En yakın arkadaşının eşiyle aşk yaşamaya başladı! Sonrası korkunç!

Eşiyle aşk yaşadığı en yakın arkadaşını öldürdü, mahkeme 'içgüdüsel' kararı verdi. Olay İngiltere'nin Kent şehrinde meydana geldi. 54 yaşındaki Jeffery Mills, en yakın arkadaşı olan Andrew Jenkins'in karısı Louise ile yasak aşk yaşıyordu. Andrew Jenkins bunu öğrendiğinde tam anlamıyla deliye döndü. Elinde bıçakla arkadaşı Mills'in evini basan Andrew, 'Karımla mı birlikte oluyorsun, seni öldürürüm' diyerek tehditler savurdu. Jenkins'in eve gelmesinden saniyeler sonra, silahına davranan eski asker Jeffery Mills, en yakın arkadaşını göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan Andrew Jenkins, yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet ve kasıtlı adam öldürme suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkartılan Mills, suçlamaları kabul etmedi. Mills, ifadesinde Jenkins'i öldürmek gibi bir niyeti olmadığını, eğer gerçekten öldürme niyeti olsa onu kafasından vuracağını ve birden fazla defa ateş edeceğini söyledi. Mahkeme Mills'in askeri geçmişini de göz önüne alark, evine eli bıçaklı bir adam girdiğinde herkesin vereceği içgüdüsel bir tepkiyi verdiğine kanaat getirdi. Böylece Mills, kasıtlı adam öldürme suçundan aklandı.Jeffery Mills ve Louise, birlikte bir otel odası tutmaya çalışırken yakalanında yasak aşkları deşifre olmuştu.


Yasak AşkİngiltereAndrew


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