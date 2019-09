Asker adayları dikkat! 23 Eylül'de belli olacak

Asker Alma Kanunu ile askerlik sistemi tümüyle değişti. 6 aylık askerlik süresini uzatanlara asgari ücretten az olmamak üzere harçlık ödenirken, askerlik yapanlara Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yapacağı konutlarda öncelik tanınacak. Askerliğini uzatanların asgari ücret üzerinden yapacakları borçlanma primleri Milli Savunma Bakanlığı'nca karşılanacak. Askerliğini öğretmen olarak yapanlar bir yıl asteğmen maaşı alacak. Yeni sisteme göre; bedelli askerlik yapacak kişi sayısı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak ilan edilecek. Bedelli askerlik yapanların ödeyeceği tutar her yıl ocak ayında 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenecek. 2019 yılı için de bu tutar 31 bin 343 lira olarak hesaplanıyor.



SÜRE NASIL DEĞİŞİYOR?



BEDELLİ İHTİYACA GÖRE



Yeni sisteme göre; bedelli askerlik yapacak kişi sayısı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak ilan edilecek. Bedelli askerlik yapanların ödeyeceği tutar her yıl ocak ayında 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenecek. 2019 yılı için de bu tutar 31 bin 343 lira olarak hesaplanıyor. Bedelli yapmak isteyen kişi sayısı, yıllık kontenjandan fazla olursa, yararlanacak kişiler kurayla belirlenecek. İstekli sayısı kontenjandan az olursa kura çekimi yapılmadan talep eden herkes bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, vazgeçmeleri durumunda yeni bir haktan yararlanamayacak.



ÜNİVERSİTE MEZUNLARI



Kanunla üniversite mezunu asker adaylarının da durumu belirlendi. Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirleyeceği sayıda kişi askerliğini yedek subay olarak yapabilecek. İki veya üç yıllık üniversitelerden mezun olanlar ise yedek astsubay olabilecek. Yedek subay olamayan 4 yıl ve daha uzun süreli üniversite mezunlarından isteyenler yedek astsubay olarak görevlendirilebilecek.



ÖĞRETMENE TANINAN HAK



Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın uygun görmesi halinde, yedek subay aday adayı olarak silah altına alınanlar temel askerlik eğitiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek. Öğretmen olarak ayrılan yükümlülere, asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığı'nca ödenecek. Bu da 5 bin 100 lira civarında.



DOKTORLARIN ASKERLİĞİ



Silah altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Her türlü özlük işleri Sağlık Bakanlığı'nca yürütülecek.



HANGİ POLİSLER MUAF?



Emniyet hizmetleri sınıfından 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Kamu görevinden sayılmayacak haller 10 yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacak. 10 yıllık süre, eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. 10 yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle mesleği bırakan, başka kuruma nakledilen veya meslekten ilişiği kesilen personel askerlik yapmak zorunda.



TAZMİNAT ÖDENECEK



Askerlik sırasında ölenlerin yakınları ile sakatlananlara tazminat ödenecek. Ölenler için ödenecek tazminat tutarı 400.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak. 2019 yılı için söz konusu tutar 52 bin 200 lira. Askerde sakat kalanlara da sakatlık derecelerine göre 31 bin 340 lira ile 52 bin 200 lira arasında değişen tutarlarda tazminat verilecek.



PRİM DEVLETTEN



İlk 6 aylık dönemi tamamladıktan sonra ikinci 6 aylık dönemde askerlik yapanlar, bu dönem için askerlik borçlanması yaptıklarında asgari ücrete karşılık gelen prim tutarını Milli Savunma Bakanlığı karşılayacak.



TOKİ'DEN ÖNCELİK HAKKI



Askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamladıktan sonra 6 ay uzatanlara avantajlar sağlanacak. Bu kişiler, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe müracaatları diğer kişilere nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek. Üzerlerine kayıtlı bir konut yoksa, TOKİ evlerinde öncelik tanınacak. Askerler, kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen deniz ve şehir içi toplu ulaşımından, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanacak. Muhtaç asker ailelerine, 6 aylık askerlik süresi boyunca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek tutarda yardım yapılacak.



UZATANA NE KADAR ÖDEME VAR?



Askerliğini 6 ay uzatanlara, uzatma döneminde asgari ücretin üzerinde harçlık verilecek. Erlere 2.024 TL, onbaşılara 2.154 TL, çavuşlara da 2.285 TL harçlık ödenecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca ayda 992 lira ek ödeme yapılacak. Bu dönemde sigortaları yapılmayacak.



KIDEM VE İŞSİZLİK MAAŞI



Askerliğini kısa dönem veya yedek subay, yedek astsubay olarak yapacak olan kişiler isterlerse askere giderken işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilecekler. Askere giden çalışanlar, işsizlik maaşı da alabiliyor. Bunun için işten ayrıldıkları tarihten itibaren kendi adlarına ‘son 3 yıl' içerisinde ‘en az 600 gün' işsizlik sigortası pirimi ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca; askere gidecek çalışanların, askere gidecekleri tarihten en geç 90 gün önce işten ayrılmış olmaları şartı aranıyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuran askere gidine kadar maaş alır. Askerde maaş kesilir. Askerlik dönüşü kalan sürede ödeme yapılır. Hemen askere gidilmişse dönüşte 30 gün içinde İşkur'a başvurmak gerekiyor.