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Suudi Arabistan'da petrol üretimi durduruldu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, milli petrol şirketi Aramco’ya ait iki tesise yapılan saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Dünya / 15 Eylül 2019 Pazar 11:15
Suudi Arabistan'da petrol üretimi durduruldu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman yaptığı açıklamada, devlete ait petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait Bıkayk ve Hırays tesislerine insansız hava araçları ile yapılan saldırılar nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını söyledi.

Selman, günlük yaklaşık 2 milyar varil petrol gazı üretiminin durmasına neden olan saldırının, etan ve diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını ifade etti.

Selman, Aramco tesislerinde saldırılardan kaynaklanan yangınların kontrol altına alındığını aktardı.

Yemen’deki İran destekli Husiler dün yerel saatle sabah 04.00’te milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait 2 tesise 10 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlemişti. Saldırının ardından tesislerde yangın çıkmıştı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilerin yönetimi ele geçirmesi üzerine Mart 2015’ten beri Yemen’e saldırıyor.

(Hamad Alnajjar/İHA) Kaynak : İHA

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