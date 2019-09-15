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S-400'de ikinci sevkiyat tamamlandı

MSB, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı" açıklaması yaptı.

Güncel / 15 Eylül 2019 Pazar 13:09
S-400'de ikinci sevkiyat tamamlandı

Rusya'dan alınan S-400 sisteminin ikinci sevkiyatı tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.



S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline de 27 Ağustos 2019'da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır.

Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir. Sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanmaktadır.'





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