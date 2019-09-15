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Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Kanada’nın Ontario eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Dünya / 15 Eylül 2019 Pazar 09:37
Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Kanada’nın Ontario eyaletindeki Mississauga kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sularında Darcel Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 13 ve 17 yaşlarındaki 4 gencin ve 50’li yaşlardaki bir kadının da yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında az 20 el silah sesi duyulduğunu ifade etti.

Polis, saldırganla ilgili bilgi vermezken, saldırı anında bazı araçların da hasar gördüğünü açıkladı.

Kaynak : İHA

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