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Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 15 Eylül 2019 Pazar 10:48
Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
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Kaza, Ankara Çevre Yolu'nun İncek mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sincan istikametine seyreden Cem D. idaresindeki 26 KC 104 plakalı otomobil, çevre yolu üzerinde park halinde bulunan Burhan E.'ye ait 54 D 0002 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yerine gelen sağlık ekipleri ise çarpma sonucunda savrulan otomobilde bulunan Seda D., Kaan D. ve Kıymet Ç.'nin hayatını kaybettiğini, sürücü Cem D. ile Buğlem G.'nin ise yaralandığını belirledi. Öte yandan, park halindeki tırın yanında bulunan sürücü Burhan E.'nin de yaralandığı tespit edildi. 3 yaralı, Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu'nun Sincan istikametinde trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı. Kaynak : İHA

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