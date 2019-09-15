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3 katlı konak alev alev yandı

Kastamonu’da üç katlı konağın çatı katında yangın çıktı. Üst katların tamamen yandığı konakta soğutma çalışmaları halen devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını ise vatandaşlar cep telefonlarına kayıt yaparak izledi.

3. Sayfa / 15 Eylül 2019 Pazar 01:54
3 katlı konak alev alev yandı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Niyaz Yaylacıoğlu ile ailesinin ikamet ettiği üç katlı konağın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında alevler, kısa sürede tüm çatıyı ve üst katları da kapladı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arazözlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. Yangının büyümesi nedeniyle bazı ilçelerden de yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafiğinde kontrollü bir şekilde verildiği güzergahta vatandaşlar, ellerinde cep telefonlarıyla yangını görüntülemek istedi. Polis ekipleri, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmakta güçlük çekti.

Öte yandan yangının büyümesi üzerine konakla bitişik bulunan Sosyal Güvenlik Kastamonu İl Müdürlüğü binasının personeli, yangın yerine gelerek tedbir aldı. Kaynak : İHA

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PolisAlparslan TürkeşSosyal Güvenlik


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