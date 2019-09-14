USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,29 - 6,30

Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Dünya / 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:23
Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı
Video için tıklayın

Suudi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Aramco Şirketi’ne ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurdu. Açıklamada, çıkan iki yangının yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alındığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, 17 Ağustos’ta Yemen’deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı ile Aramco’ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıklamıştı. Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, 2-10 trilyon dolar arası piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi kabul ediliyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesi üzerine Mart 2015’ten beri Yemen’e saldırıyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İnsansız Hava AracıDolarİranPetrolSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı