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Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü

Şanlıurfa'da, motosikletle şehit oğlunun mezarını ziyarete giden Medet Halat, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yaşam / 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:47
Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü

Şanlıurfa'da, şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, Şanlıurfa Mardin kara yolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında, Hüseyin Ruhullah Demir'in kullandığı 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Medet Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve oğlunun kabrini ziyarete gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaynak : AA

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Tıp FakültesiAdli TıpŞanlıurfa112 Acil ServisHarran Üniversitesi


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