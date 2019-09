PKK'ya karşı ortak bildiri

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin arasında bulunduğu pek çok isim, PKK'ya karşı ortak bildiriye imza attı.



"Hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayat ile çalışma hayatına saldıran teröre 'yeter artık' çağrısı" başlıklı bildiride, PKK terör örgütünün etkili bir mücadeleyle bitme noktasına gelirken sivillere karşı saldırılarını artırdığı belirtildi.



Terör örgütünün bölgede kamu çalışanlarına, öğretmenlere, güvenlik görevlilerine, sivil siyasetçilere ve işçilere yönelik saldırılarını sürdürdürdüğü aktarılan bildiride, insanların yaşam hakkına kasteden PKK'nın, aynı zamanda çalışma haklarını da ellerinden aldığı ifade edildi.



PKK terör örgütünün kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, şantiye basarak işçileri katlettiği, asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdığı, banka şubesi önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, rayların onarımını yapan demir yolu işçisini, hayvanlarını otlatan köylüyü ve elektrik arızasını gideren işçileri, servisle işe giden emekçileri, imam-hatip olarak çalışanları, uykudayken polisleri şehit ettiği hatırlatılan bildiride, şunlar aktarıldı:



"Terör örgütü PKK Batman'da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, AK Parti'li siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın Ahi'yi,Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 4 işçiyi,Şanlıurfa Siverek'te öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ı, Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan'ı,Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i, şantiyelerde çalışan çok sayıda işçiyi katletti.



Terör örgütü PKK, emekçi katliamlarına Diyarbakır'da devam etti. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında orman işçisi olan vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de ağır yaralandı. Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerinden 7'si terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla hayatlarını kaybetti."



"İnsanlık onurunun ayrılmaz bir parçası"



Çalışma hakkının, temel insan haklarından biri olarak tüm insanların doğuştan sahip oldukları ve insanlık onurunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördükleri belirtilen bildiride, herkesin, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmek için çalışabilme hakkına sahip olduğu vurgulandı.



Gerek yasalar gerekse uluslararası sözleşmelerin çalışmanın temel bir hak olduğunu düzenlediğine işaret edilen bildiride, terör örgütü PKK'nın, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların çalışma haklarını ortadan kaldırdığı belirtildi. Ortak bildiride, şunlar kaydedildi:



"Biz aşağıda imzası olanlar, hayat ve çalışma hakkı başta olmak üzere insan haklarının kullanılmasını engelleyen terörün bir an önce durmasını istiyoruz. Öğretmenlere, sivil siyasetçilere, sivil halka, baraj ve yol yapan, eğitim ve sağlık hizmeti veren tüm çalışanlara yönelik şiddet sadece şiddete maruz kalanları değil milletimizi hedef almaktadır. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz.



Terör örgütünün yaptığı bu katliamın amaçlarından birinin de Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen anaları korkutup sindirmek olduğu anlaşılmaktadır.



Uluslararası sendikal örgütlerin, AB kurumlarının, ülkemizde her konuda yorum yapan elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamları görmezden gelmelerini kınıyoruz. Demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaların, baroların, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, sanatçıların, oyuncuların, insan hakları örgütlerinin de ancak PKK'nın katliamlarına karşı ses çıkararak tutarlı olabileceklerini buradan bildirmek istiyoruz. Türkiye'de bir arada özgürlük, refah ve barış içinde yaşamak isteyen herkesi PKK katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz.Tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."



Bildiride, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün arasında bulunduğu 54 ismin imzası yer alıyor. Kaynak : AA

