Muğla Ortaca’da yangın

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın hala devam ederken yangının 25 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 9 helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, yangının 25 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.
Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden gelen desteklerle birlikte; 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 6 treyler, 5 pikap ve 150 orman işçisi sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın olumsuz etkilediği söndürme çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla birlikte bu sabah 9 helikopter de destek vermeye başladı.
25 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.