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Kabine değişikliği olacak mı?

Erdoğan 'Kabine değişikliği olacak mı?' sorusuna 'Kabine ile ihtiyacımız olduğu anda yaparız, siparişle yapmayız. Ortada bir sıkıntı yokken kabine konusunu ele almanın anlamı yok . Gerek duyulursa yaparız.' dedi.

Siyaset / 13 Eylül 2019 Cuma 23:26
Kabine değişikliği olacak mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine değişikliği olacak mı? sorusuna 'Kabine ile ihtiyacımız olduğu anda yaparız, siparişle yapmayız. Ortada bir sıkıntı yokken kabine konusunu ele almanın anlamı yok . Gerek duyulursa yaparız.' ifadelerini kullandı.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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