HDP'li milletvekiline soruşturma

HDP Milletvekili Leyla Güven, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmelere ilişkin, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 11 Eylül'de gerçekleştirilen protesto eylemine katılmıştı.



Eylemde 'Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak.' sözleriyle tepki çeken Güven'e, o küstah sözlerinden dolayı soruşturma açıldı.



'Terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.





Kaynak : AA

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