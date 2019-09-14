HDP'li milletvekiline soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı.
HDP Milletvekili Leyla Güven, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmelere ilişkin, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 11 Eylül'de gerçekleştirilen protesto eylemine katılmıştı.
Eylemde 'Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak.' sözleriyle tepki çeken Güven'e, o küstah sözlerinden dolayı soruşturma açıldı.
'Terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.
Kaynak : AA