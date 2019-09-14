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HDP'li milletvekiline soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı.

Siyaset / 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:31
HDP'li milletvekiline soruşturma

HDP Milletvekili Leyla Güven, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmelere ilişkin, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 11 Eylül'de gerçekleştirilen protesto eylemine katılmıştı.

Eylemde  'Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak.' sözleriyle tepki çeken Güven'e, o küstah sözlerinden dolayı soruşturma açıldı. 

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.


Kaynak : AA

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