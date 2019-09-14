Çankırı'da bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 21.08'de, 10.22 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.



İKİ DEPREM DAHA OLDU



21.08'de meydana gelen depremden 4 dakika sonra 3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem oldu. Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor. 22.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.