Çankırı'da bir deprem daha!

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde depremle sallandı. Saat 21.12 sıralarında 3.7 büyüklüğünde ve 22.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 21.08'de, 10.22 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.
İKİ DEPREM DAHA OLDU
21.08'de meydana gelen depremden 4 dakika sonra 3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem oldu. Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor. 22.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.