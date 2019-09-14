Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devreye aldıkları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirterek, 'Programın destek miktarını 300 bin lira olarak belirledik. Bunun yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ'miz, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar sürebilecek.' dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında, Yurtdışı Pazar Destek Programı İş Birliği İmza Töreni yapıldı.



Varank, Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, programa ilişkin bilgiler verdi.



Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon işletmenin faaliyet gösterdiğini aktaran Varank, bunların yüzde 99'unu küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşturduğunu söyledi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOBİ'lerin, ekonomi için öneminin farkında olduklarını ifade eden Varank, 'İlgili kuruluşumuz KOSGEB, Türkiye sathına yayılmış 92 müdürlüğüyle, KOBİ'lerin büyümesine ciddi katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda, sadece 2019 yılında, KOBİ'lerimize 1,7 milyar lira tutarında destek sağladık.Sağladığımız destekler, önümüzdeki aylarda elbette devam edecek.' diye konuştu.



'PROGRAMIN DESTEK MİKTARI 300 BİN LİRA'



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kalkınma Planında ihracat hedefini 226 milyar dolar olarak belirlediklerini hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, daha fazla üretime ve daha fazla ihracata ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Varank, Yurtdışı Pazar Destek Programı ile Türk KOBİ'lerine önemli bir destek sağlanacağını ifade ederek, programa ilişkin şu bilgileri verdi:



'Bugün protokolü imzalanacak destek programının amacı, KOBİ'lerin bu ihracattaki payını, yüzde 60'lara çıkarmaktır. Türkiye'yi bu hedefe taşıyacak olanlar da iş dünyasının temsilcileri, girişimcilerimiz, KOBİ'lerimiz, yani sizlersiniz. İşletmelerimiz bir yandan, devletimiz diğer yandan; omuz omuza vererek, hep birlikte yeni bir başarı hikayesi yazacağız.Belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz.Tabi bunun için, daha çok üreten, ihraç eden KOBİ'lere ihtiyacımız var.



KOSGEB ile TİM iş birliğinde Yurt Dışı Pazar Destek Programı'nı tasarladık ve programın destek miktarını 300 bin lira olarak belirledik. Bunun yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ'miz, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar sürebilecek.'



'PERSONELLER İÇİN 100 BİN LİRAYA KADAR DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'



Bakan Varank, programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ'lerin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'lerin de faydalanabileceğini anlatarak, Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında ihracat yapan KOBİ'lerin 6 farklı harcama kalemindeki giderlerini karşılayacaklarını söyledi.



Destek alacak KOBİ'lere personel girdi desteği vereceklerini aktaran Varank, şöyle konuştu:



'KOBİ'lerimizin projelerde istihdam edecekleri personeller için 100 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Bir diğer desteğimiz yazılım ve donanım giderleri desteği. Gelişmek ve büyümek isteyen KOBİ'lerimize satın alacakları yazılım ve donanımlar noktasında yine 100 bin liralık bir katkıda bulunacağız.



Üçüncü desteğimiz tanıtım giderleri desteği. KOBİ'lerin ürünlerini tanıtmak üzere yapacakları reklamları ve e-ticaret platformlarındaki harcamalarını 100 bin liraya kadar biz karşılayacağız. Dördüncü destek kalemimiz, yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği.Bu destek, uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak isteyen işletmelerimizin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini kapsayacak. Bu kapsamda pek çok gider için 150 bin liralık destek sunacağız.'



Varank, bir diğer desteğin test, analiz ve belgelendirme giderlerine yönelik olduğunu aktararak, proje kapsamında KOBİ'lerin ihracata yönelik ihtiyaç duydukları her türlü test, analiz ya da belge için üst limiti 100 bin liraya kadar bir desteklerinin söz konusu olduğunu kaydetti.



Altıncı ve son desteklerinin hizmet alım giderleri için olacağını ifade eden Varank, KOBİ'lerin ihracata yönelik eğitimlerinden danışmanlığa, tasarımdan tescile ve nakliyeye kadar tüm hizmet alımlarına da yine 100 bin liralık bir katkıda bulunacaklarını belirtti.



'GELİN, BU CÖMERT DESTEK PROGRAMINDAN FAYDALANIN'



Mustafa Varank, Yurtdışı Pazar Destek Programı'yla işletmeleri ihracata hazırlamakla kalmayıp, bir manada marka haline gelmeleri için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.



Bu sayede de işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine hazırlık seviyelerini yükselteceklerini aktaran Varank, başvuru süreci hakkında, '16 Eylül Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden veya KOSGEB'in internet sitesinden Yurtdışı Pazar Destek Programı'na başvuru yapabilirsiniz.' bilgisini verdi.



Türkiye'de bulunan bütün KOBİ'lere başvuru çağrısında bulunan Varank, 'Türkiye'nin 7 bölgesinde 81 ilinde faaliyet gösteren, büyük düşünen, ihracatı hedefleyen, cesur KOBİ'lerimize sesleniyorum: Gelin, bu cömert destek programından faydalanın, bu fırsatları değerlendirin.' ifadelerini kullandı.



'MEKANİZMALARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETECEĞİZ'



Bugün imzalanacak iş birliği protokolüyle, dinamik ve gelişime açık KOBİ'ler artık bir üst lige çıkma fırsatı yakalayacağını anlatan Varank, bunun için muhtemel sorunların ve çözüm yollarının incelendiğini söyledi.



Varank şunları kaydetti:



'İlk etapta, KOBİ'leri ihracata yönlendirmek için TİM-KOSGEB iş birliğinde bilgilendirme ve farkındalık toplantıları gerçekleştireceğiz. KOSGEB'in Eğitim Programı, TİM'in İnovasyon Odaklı Mentörluk Programı çerçevesinde rehberlik destekleri vereceğiz.



Ayrıca, TİM ve KOSGEB'in ortaklaşa düzenleyeceği yurt dışı gezilerle, KOBİ'lerimize uluslararası deneyim kazandıracağız. Ve tabii, KOSGEB'in araştırma ve geliştirme destekleriyle KOBİ'ler ürün ve pazar bilgilerine hızlıca erişebilecek. Kısacası işletmelerimiz destekte KOSGEB'in, ihracatta TİM'in tecrübelerinden faydalanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bağlı ve ilgili kuruluşlarımız aracılığıyla, bu mekanizmaları en verimli şekilde işleteceğiz.'



2023 TÜRKİYE SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK



Bakan Varank, katılımcılara bakanlığının önemli faaliyetleri ile ilgili duyurularda da bulundu.



18 Eylül Çarşamba günü, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ana belgesi olacak 2023 Türkiye Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni Ankara MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklayan Varank, rekabetçi üretim ve verimliliği odağına alan 11. Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturdukları Sanayi ve Teknoloji Strateji'sinin, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken ekonomi yönetimine ve iş dünyasına yol göstereceğini söyledi.



Geçen ay Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nin detaylarını da yine aynı gün paylaşacaklarını anlatan Varank, 'Uçtan uca yerlileşme' olarak da bilinen bu program kapsamında; yerli imkanlarla üreteceğimiz, yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili pilot ürün gruplarını açıklayacağız. 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi de Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi de Türkiye'nin yazmakta olduğu yeni başarı hikayesinin ana kaldıraçlarından olacak.' ifadelerini kullandı.



'YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME GAYRETİMİZ DE KARARLIKLA SÜRÜYOR'



Varank, Cumhurbaşkanı liderliğinde enflasyonda aşağı doğru bir trend yakaladıklarını dile getirerek, önce Merkez Bankası, ardından piyasa faizlerinde önemli düşüşlerin sağlandığını hatırlattı.



Türkiye'nin ekonomisinin daha iyiye gittiğine işaret eden Varank, sözlerini şöyle tamamladı:



'Dünya finans piyasalarında yaşanan bazı gelişmeleri lehimize döndürme imkanımız var. Elbette yatırım ortamını iyileştirme gayretimiz de kararlıkla sürüyor. Tüm bunlar, tek gündemin 'üretim ve ihracat' olması için önemli fırsatlar sunuyor. Ekonomi yönetimi olarak, güçlü bir koordinasyonla bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz.'



Kaynak : AA

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