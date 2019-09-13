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Ziraat Bankası'ndan konut kredisi müjdesi

Ziraat Bankası 500 bin liranın altındaki konut kredisini aylık 0,99 olarak belirledi

Ekonomi / 13 Eylül 2019 Cuma 17:41
Ziraat Bankası'ndan konut kredisi müjdesi

Kurumsal kredi faiz oranlarını aylık yüzde 13 - yüzde 15.5 aralığına kadar indiren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e düşürdü.

Konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirleyen Ziraat Bankası, 500 bin lira altındaki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uyguluyor.

Ziraat Bankası


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