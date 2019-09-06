USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,29 - 6,30

TEM'de tır devrildi, trafik kilitlendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi. Kaza nedeniyle 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

3. Sayfa / 06 Eylül 2019 Cuma 13:40
TEM'de tır devrildi, trafik kilitlendi
Video için tıklayın

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir su dolum firmasından paket halindeki içme suyu alan Şahin K. idaresindeki 41 VZ 905 plakalı tır, İstanbul istikametinde seyir halindeyken yan yoldan TEM Otoyolu'na giren Zeliha Y. yönetimindeki 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır yan yattı. Tırın kasasında bulunan paket halindeki sular ise yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM'deki yoğunluk havadan görüntülendi

Devrilen tır nedeni ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda ilerlemeyen sürücüler, yolun açılmasını bekledi. Yolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülenirken, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tırın kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak araçların tek şeritten ilerlemesini sağladı. Ekipler tırın kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

KörfezHerekePolis EkipleriGüvenlik Önlemiİçme Suyu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı