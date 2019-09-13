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TEKNOFEST nefes kesecek

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Teknoloji / 13 Eylül 2019 Cuma 09:36
TEKNOFEST nefes kesecek

Bu yıl ikincisi düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul için geri sayım başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festivali, 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak festivalde, savunma sanayinin son ürünleri de yerini alacak.

Geçtiğimiz hafta motorları ilk kez çalıştırılan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruz İHA ilk kez burada görücüye çıkacak. Türk Yıldızları, SoloTürk, T129 ATAK, Hürkuş, Redbull ve Jandarma S-70'leri de gösteri yapacak. TEKNOFEST ayrıca, ziyaretçilere Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Nuri Demirağ'ın Nu.D.36 eğitim uçağı ile uçuş deneyimi yaşatacak. SAHA İstanbul standını ziyaret edenler, VR gözlüğü takarak simülasyonda Nu.D.36'yı kullanacak. Festivalin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturuyor. 19 kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'de 81 ilden ve 122 farklı ülkeden katılım oldu.

Demirören Medya desteği

TEKNOFEST'e ASELSAN, ROKETSAN, TAI, Baykar, İGA, İsbak, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT'ın yanı sıra AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Havelsan, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor. TEKNOFEST'in medya paydaşları arasında Demirören Medya da bulunuyor.

Kültür ve Turizm BakanlığıMilli Savunma BakanlığıGençlik ve Spor BakanlığıGenelkurmay BaşkanlığıMilli Eğitim Bakanlığı


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