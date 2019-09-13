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Park halindeki otomobil alev alev yandı!

Tuzla’da park halindeki bir otomobil birdenbire alev alarak sokak ortasında yandı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 13 Eylül 2019 Cuma 09:23
Park halindeki otomobil alev alev yandı!
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Tuzla Aydıntepe Mahallesi’nde geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birdenbire alevlerin yükseldiği otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaynak : İHA

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