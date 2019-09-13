Kulp şehitlerine veda!

Terör Örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 7 kişiden 4'ü için Diyarbakır Kulp'ta cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



- Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde görüldüğü iddiası



Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



- 'HDP'li belediyenin otopark görüntüleri inceleniyor



Soruşturmada, ilçedeki kurum ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile HDP'li Kulp Belediyesinin otoparkındaki giriş çıkış yapan araçlara ilişkin görüntüler inceleniyor.



Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyon sürüyor.



- Saldırı odunların yüklendiği traktörün geçişinden sonra düzenlenmiş



Sivillerin bulunduğu pikaba yönelik saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi.







- Uzaktan kumandalı patlayıcı kullanılmış



Saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu tespit edildi



Patlamanın etkisi ile yolun karşı tarafına savrularak şarampole yuvarlanan pikabın ağaçlara takılarak durabildiği görüldü.



Olay yerinde patlamanın etkisi ile yaklaşık 1,5 metre eninde çukur oluştu.



Odun yüklü traktörün olay yerinin ilerisinde olduğu, patlamanın şiddetiyle vatandaşlara ait ayakkabı ve kişisel bazı eşyalar ile odun toplamada kullandıkları orak ve çeşitli malzemelerin olay yerine saçıldığı görüldü.



- Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır paylaşımı



Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit olan Diyarbakırlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Kahraman Mehmetçiğimizin karşısına çıkamayan alçak terör örgütünden, bu hain örgüte yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormaya devam edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun.' denildi.



