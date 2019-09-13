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İstanbul'da orman yangını çıkarmaya çalışan 3 kişi yakalandı

İstanbul'da yangın çıkarmak için ormanlık alana giden terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 13 Eylül 2019 Cuma 10:32
İstanbul'da orman yangını çıkarmaya çalışan 3 kişi yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH)'nde kayıtları bulunan şüphelilerin orman yangını çıkartmak için çalışmalar içinde oldukları bilgisine ulaştı.

TEM ekipleri, Arnavutköy Şamlar Orman Parkı mevkiinde 4 Eylül'de yangın çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 26 yaşındaki H.A., 25 yaşındaki K.D. ve 20 yaşındaki H.Ç.'nin ifadelerine başvuruldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde detaylı sorgulamaları yapılan H.A., K.D. ve H.Ç.'nin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından farklı tarihlerde kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

H.A. ve H.Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, K.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, Arnavutköy Şamlar Orman Parkı'na hafif ticari araçla gelmeleri güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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