İş ve ticaret mahkemeleri arşivinde yangın

Ankara'da iş ve ticaret mahkemelerinin bulunduğu adliye ek binasının arşiv bölümünde yangın çıktı.



Çukurambar'daki Ankara Adliyesi ek binasında saat 16.00 sularında yangın çıktı. Eksi ikinci katta bulunan ve dava dosyalarının arşivlerinin tutulduğu bölümde çıkan dumanlar diğer katları sardı.



Bina boşaltılırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturmada hangi dosyalarının zarar gördüğü araştırılıyor.



ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangının kesin sebebi soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.