Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.' Kaynak : AA

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