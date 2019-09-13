HDP’li vekilden skandal sözler!

Evlat nöbetine katılan acılı aile sayısının giderek artmasıyla birlikte köşeye sıkışan HDP'lilerden skandal açıklamalar gelmiş, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya üzerinden "il binamız herkese açıktır" söylemiyle yıllardır çocuklarından uzak kalan ailelerin acısıyla adeta dalga geçmişti.



Bir skandal açıklama da HDP’li milletvekili Leyla Güven'den geldi. Diyarbakır’da yaptığı konuşmada “Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” diyen Güven'in açıklamaları büyük tepki topladı.