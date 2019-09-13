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Gaziantep'te canlı bomba yakalandı

Gaziantep’i kana bulamaya hazırlanan canlı bomba, jandarmanın yaptığı başarılı operasyonla yakalandı.

3. Sayfa / 13 Eylül 2019 Cuma 09:15
Gaziantep'te canlı bomba yakalandı
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Suriye’nin Halep kentinde eğitim alarak, Türkiye’de eylem yapma hazırlığında bulunan DEAŞ Terör örgütü üyesi Mamun El Bekar, Gaziantep’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla yakalandı. Uzun süren çalışmaların ardından yürütülen takip ve operasyonla yakalanan terörist, sağlık kontrolünün ardından Gaziantep adliyesine götürüldü.

Nefes kesen operasyon

Gaziantep İl Jandarma ve Şehitkamil İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Suriye’de eğitim alan DEAŞ terör örgütü üyesi Mamun El Bekar’ın Gaziantep’te eylem yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Uzun süre çalışma yürüten ve teknik takip başlatan ekipler, yaptıkları çalışmalarda Suriye uyruklu teröristin izini buldu. Teröristi yakın takibe alan ekipler, teröristin gizlendiği hücre evini belirlemek için bir süre çalışmalarını sürdü. Suriyeli Mamun El Bekar, takip edildiğini fark etmesi üzerine yolunu değiştirince jandarma ekipleri operasyona start verdi. Başarılı bir operasyon ile terörist İncilikaya Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. DEAŞ’li terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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