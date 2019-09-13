Dev projelerde fesih süreci başladı

Emlak Konut'tan, Florya ve Riva projeleri için açıklama yapıldı.



Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır.'



G.Saray'ın kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsası Emlak Konut'a bu güne kadar teslim edilmedi.29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu.



1 MİLYAR TL PARA KAZANACAKLARDI



Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.