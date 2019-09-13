Bakan Soylu Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu HDP il Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.



Soylu burada annelerle sohbet ederken “Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Herkesi kendisine bir kere daha getirdi. Bütün Türkiye sizinle tek yürek. Öyle sonuçlar alınacak ki ama sizin bu büyük dirayetinizden Allah razı olsun. Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik. Hiç merak etmeyin. Onun annesiyle kucaklaşmasını bir görseydiniz. Hiç endişe etmeyesiniz. Ama böyle yürekli anaların sayesinde yapıyoruz biz bu işi” ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Soylu burada annelerle sohbet ederken “Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Herkesi kendisine bir kere daha getirdi. Bütün Türkiye sizinle tek yürek. Öyle sonuçlar alınacak ki ama sizin bu büyük dirayetinizden Allah razı olsun. Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik. Hiç merak etmeyin. Onun annesiyle kucaklaşmasını bir görseydiniz. Hiç endişe etmeyesiniz. Ama böyle yürekli anaların sayesinde yapıyoruz biz bu işi” ifadelerini kullandı.



Soylu anneleri ziyaretinin ardından ise gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Hem de bu yaptıkları ve bütün Türkiye'nin dünyaya ortaya koydukları haykırışa olan desteklerini getirdim.



Bütün Türkiye biliyor ki bundan sonraki bütün çocuklar için de buradalar. Ülkemizin çocukları için buradalar. Demiri eritecek yürekleri var. Bu yaptıkları mesele çok kıymetli. Bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak.



Bu bir terör örgütünün siyasi partiye kendini kullandırmasının sonunu oluşturacak hem hayırlı bir adımdır, hem güçlü bir adımdır. Bütün Türkiye onları destekliyor. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz.



Daha dün Diyarbakır'da bu annelerin evlatları gibi bir kız çocuğunu annesiyle buluşturmanın gururunu yaşadık. Bir baba olarak söylüyorum; yüreği olan, insan olan herkesi başka bir noktaya taşıdı.



Biraz önce bir cenazeden geliyorum. Orada o annelerin yaşadıkları, devletimizin de gücüyle bu topraklardan sileceğiz.



Bir sorumluluğumuz vardı gelip bu insanlara burada destek vermek. Milletimiz de bilsin ki burada bu anneler bir haykırış ortaya koyuyorlar. İnşallah çok güçlü bir sonuç alacağız.



Diyarbakır'da Mardin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır. Biz de biliyoruz gereğini yerine getiriyoruz. Diyarbakır'da bu olaylarla ilgisi olmayan birine bile sorsan tek bir şey söyler. Bu millet feraset sahibidir.