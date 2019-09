Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Kendi uydusunu üreten ülke konumuna geldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için haberleşmenin hızına hız kattık. Fiber kablo uzunluğumuz 81 bin 304 kilometreden 360 bin 40 kilometreye ulaştı. 2G, 3G ve 4,5G derken şimdi 5G için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Kendi uydusunu üreten bir ülke konumuna geldik.' dedi.



Turhan, Ulaştırma ve Alyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi-Erzurum Harekete Geçme Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, daha önce Ankara, Konya, İzmir, Trabzon ve Gaziantep'de düzenledikleri bu çalıştaylara kamuoyunun desteğinin her geçen gün arttığını söyledi.



Sürecin sağlıklı yürütülmesi için objektif bakış açısına sahip olunması gerektiğini aktaran Turhan, 'Erişilebilirlik söz konusu ise kimse konu mankeni değil, herkes aktör, herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle engelli arkadaşlarımız, bu proje sürecinde konunun önemini bizlerden çok çok daha önce özümsedikleri için bizlere de ders mahiyetinde geri bildirimleri oldu. Engelli kardeşlerimiz, 'Biz pozitif ayrımcılık da indirim de istemiyoruz' dediler. Onların tek isteği hizmet noktalarında kendi başlarına hareket etmelerini sağlamamız.' diye konuştu.



'Unutmayalım ki, erişilebilir bir Türkiye hepimiz için gerekli. Herkes için erişilebilir bir Türkiye herkes için eşit hizmet demektir.' diyen Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Eşitlenmenin temel araçlarından biri hiç şüphesiz ulaşım ve haberleşme hürriyetidir. Ulaşım ve haberleşme hürriyeti olmadan eşitlenme ümidinden bahsetmek mümkün değildir. Ülkedeki bütün insanların aynı imkanlarla bir yerden başka bir yere ulaşımı ve eşit koşullardaki haberleşme hakkı teslim edilmelidir. Ülkemizin her tarafının ulaşılabilir ve erişilebilir olması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 17 yıldır gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için 20 bin 778 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bugün toplam 26 bin 879 kilometre bölünmüş yol ile ülkenin her köşesine güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyoruz. 26 olan hava limanı sayımızı 56'ya çıkardık. Dünyanın en büyük hava limanını hizmete verdik. Seyahat eden vatandaşlarımızın sayısı 34,5 milyondan 210 milyona ulaştı.'



'5G için hummalı bir çalışma yürütüyoruz'



Türkiye'de dev projeleri hayata geçirdiklerini, bir çok projenin yapımının sürdüğünü ve bugüne kadar yaklaşık 50 milyon insanın yüksek hızlı tren konforundan yararlandığını anlatan Cahit Turhan, 'Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için haberleşmenin hızına hız kattık. Fiber kablo uzunluğumuz 81 bin 304 kilometreden 360 bin 40 kilometreye ulaştı. 2G, 3G ve 4,5G derken şimdi 5G için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Kendi uydusunu üreten bir ülke konumuna geldik.' ifadesini kullandı.



Turhan, Erzurum'daki çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:



'Ulaşılır ve erişilebilir Türkiye'nin bir parçası olan Erzurum için 2002 yılı sonunda 49 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 607 kilometreye, 40 kilometre olan BSK'li yol uzunluğunu 530 kilometreye çıkardık. Çalışmalarımız elbette bunlarla sınırlı değil ve sınırlı kalmayacak. Ama bütün bu çalışmalar inanın farkındalıkla daha çok anlam kazanacak. 1919'da 'Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararının alındığı bu güzide kentimizde ülkemiz için yeşertilen bu değerli projenin nihai sonuçlarını layığıyla göreceğimize inancım tam. Erişilebilirlikle ilgili her türlü farkındalığa Erzurumluların geçmişte de olduğu gibi aklının ve kalbinin kapılarını sonuna kadar açacağına eminim.'



Bakan Turhan, konuşmaların ardından çalıştaya katılanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Davetlilerin katılımı ile farkındalık yaratmak için işaret diliyle konuşmanın nasıl yapıldığı da anlatılan çalıştayda Turhan ve protokoldekiler de işaret diliyle sahnede söylenenleri yapmaya çalıştı.



Çalıştaya, Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile kurum amirleri de katıldı.



Bakan Turhan, engellilerle otobüsle yolculuk yaptı



Turhan, çalıştayın ardından bedensel engellilerle şehir içi ulaşımda kullanılan otobüsle bir süre yolculuk yaptı.



Tekerlekli sandalyede bulunan Buğra Akkurt'u otobüse bindiren Turhan daha sonra engelli vatandaşlarla Kadın ve Engelli Hizmetleri Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.



Turhan, burada kendisini karşılayan ve aralarında engellilerin de olduğu mehteran takımının konserini dinledi.



Turhan'a merkezdeki kadınlarca bir tablo armağan edildi.



