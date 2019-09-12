Sedat Peker’den dostlarına tavsiye: Mutlaka ziyaret edin, bu ruhu hissedin!

Sedat Peker geçtiğimiz gün özel jet ile Kosova'ya gitmişti. Kosova'da coşkuyla karşılanan Peker bazı siyasiler ve iş adamlarıyla görüşmüştü. Ülkedeki tek Türk Belediyesi olan Mamuşa Belediyesi ise Peker'e plaket vermişti.



Sedat Peker bugün de kişisel bloğundan ve resmi sosyal medya hesaplarından bir yazı yayınladı. Peker yayınladığı yazıda Kosova'nın tarihi yönünü belirtti. Osmanlı Devleti'nin yaptırdığı camiyi ziyaret eden Peker “Gurur duydum, onur duydum” ifadelerini kullandı.







Peker'in açıklamasında en dikkat çekici yer ise dostlarına tavsiyesi oldu. Peker tavsiyesinde “Kendini ‘Evlad-ı Fatihan' olarak hisseden tüm dostlarıma önerim; Kosova'ya, BOSNA Hersek'e Makedonya'ya mutlaka ziyarete gelmeleri ve bu ruhu hissetmeleridir…” ifadelerini kullandı.







İşte Sedat Peker'in O Açıklamaları;



Kendini ‘EVLAD-I FATİHAN' olarak hisseden tüm dostlarıma önerim;



Kıymetli Dostlarım



KOSOVA ziyaretimde ecdadımızın PRİZREN'dede yaptığı SİNANPAŞA CAMİİ'ne uğrayıp şükür namazı kılıp, caminin tarihçesiyle ilgili hocalarımızdan bilgiler aldım ve anlatılan her kelimeden gurur duydum onur duydum…







HALVETİ RAMAZANİYE TARİKATI'nın Şeyhi ABİDİN ŞEHU Bey tarafından misafir edildik… Yüce gönüllülükleri ve ev sahiplikleriyle bizleri mahçup ettiler…



En son olarak da PRİZREN'deki şadırvan çeşmesinden su içtim… Rivayete göre, o çeşmeden su içen PRİZREN'e mutlaka bir daha gelirmiş… Benim de hissiyatım bu yönde bu güzel şehre daha birçok kez geleceğim.







Kendini ‘EVLAD-I FATİHAN' olarak hisseden tüm dostlarıma önerim; KOSOVA'ya, BOSNA HERSEK'e MAKEDONYA'ya mutlaka ziyarete gelmeleri ve bu ruhu hissetmeleridir…



BİR UMUTTUR YAŞAMAK



REİS SEDAT PEKER









