Osman Gökçek: Hem ikiyüzlü hem korkaklar

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Türker Akıncı'nın sunduğu Sürmanşet programında gündemi değerlendirdi.



Osman Gökçek, HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti bekleyen anneler hakkında sessiz kalan sözde entelektüelleri sert bir dille eleştirdi.



'İKİSİ BİR ARADA'



Programın sunucusu Türker Akıncı'nın 'Sayın Gökçek neden entelektüel çevreler, sol çevreler PKK'nın yaptıklarına bir ses çıkarmıyorlar, bunun arkasında yatan sebep nedir?' sorusunu cevaplayan Gökçek ' İkiyüzlü olmak ve korkmaları. Hem ikiyüzlüler hem korkaklar. İkisi bir arada. PKK'nın Kürt sorunu diye bir problemi yok, Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Bölgenin gelişmesini engelliyorlar. Çocukların hayatlarını perişan ediyorlar. Aileleri dağıtıyorlar. vicdansızca yapmadıkları şey yok. Ama şunu açık olarak söyleyeceğim, bu entel dantel tayfa bu konularda susuyor., PKK orman yaktım diyor sanatçılardan biri var Gökhan diyorki 'hayır böyle bir şey yok' Düşebiliyor musunuz,PKK kabul etmiş bu işi yaptığını, halar 'hayır PKK bu işi yapmadı' diyorlar. Böyle bir sürecin içerisinde siz bu insanların ne kadar samimi olduğuna inanabilirsiniz ki. Yani ülkede bi beka sorunu olduğundan bahsederken konuşurken seçim dönemlerinde, işte en önemli şey budur . Maalesef artık çok enterasan gruplar bir araya gelmeye başladı.' ifadelerini kullladı.



'NEDEN KORKUYORSUNUZ HALUK BEY?'



PKK'yı kınadığı tweetini gelen küfürler üzerine kaldıran Şarkıcı Haluk Levent'i de eleştiren Gökçek 'Haluk Bey'i bir yandan PKK'yıı kınadığı için tebrik ederken, bir yandan da altında gelen küfürlerden korktuğu için kendisini kınıyorum. Neden korkuyorsunuz Haluk Bey? korkacak bir şey yok. Küfür edeceklerse edecekler. Ben şimdi bu programı yaparken PKK terör örgütünden, FETÖ terör örgütünden veya söylediklerimden, bana istedikleri küfür etsinler bunun hiçbir önemi yok. Biz doğruyu söylemekten vaz mı geçeceğiz? Bunlardan korkmanın hiçbir anlamı yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok güçlü bir devletiz.' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel