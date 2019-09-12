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Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda yakalanan, terör örgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırılar gerçekleştirmek, orman yangınları çıkarmak için gönderilen 2 terörist tutuklandı.

Güncel / 12 Eylül 2019 Perşembe 09:27
Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mardin'de, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda, metropollere bombalı saldırılar gerçekleştirmek, orman yangınları çıkarmak için gönderilen 2 PKK'lı terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, akamete uğratılması amacıyla MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından dün ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'de saldırı için yetiştirilen ve terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere ülkeye gönderilen 2 terörist yakalandı.

Törgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırı için gönderilen teröristlerin, bombalı saldırılar ile orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıklarının belirlendiği öğrenildi.

Yakalanan teröristler B.K. ve M.E.F'nin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kaynak : AA

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