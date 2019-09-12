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Küçük çocuk ikinci kattan yere çakıldı

Bahçelievler’de bir çocuk, ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 12 Eylül 2019 Perşembe 19:41
Küçük çocuk ikinci kattan yere çakıldı
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Olay, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Uysal Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın ikinci katındaki evlerinin balkonunda oyuncakla oynayan 9 yaşındaki K.K. isimli çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü. Cadde yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, küçük çocuk acılar içinde yerde kıvranmaya başladı.

Durumu gören esnaflar küçük çocuğa yardım etmeye çalışırken, bazıları ise sağlık ekiplerine arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Çocuğun düştüğü o anlar kamerada

2'nci katından aşağıya düşen çocuğun yere çakıldığı o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede insanların yürüdüğü sırada küçük çocuğun yere düştüğü ve vatandaşların yardım ettiği görülüyor. Kaynak : İHA

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BahçelievlerKüçük Çocuk


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