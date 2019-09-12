İstanbul Halk Ekmek'e zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde aldığı kararlarla ulaşımda zam uygulamaları peş peşe uygulandı.



Taksi, otobüs ve dolmuş ücretleriyle başlayan furya su ile otopark tarifelerine kadar ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yöneticileri, ilerleyen süreçte zam ile ilgili bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.



Ancak İBB iştiraklerinden Halk Ekmek'te, önceden bilgilendirme olmaksızın zamlı tarifeye geçildi.



Örneğin:



Akdeniz ekmeği (50gr*8) 400 gr 2 TL (1. 50 TL)



Altın çörek 50 gr 0. 75 TL (0. 50 TL)



Tost ekmeği 670 gram 4. 50 TL ( 3. 25 TL)



Organik tam buğday ekmeği 500 gr 4. 75 TL (3. 50 TL)



Ruşeymli ekmek 350 gr. 3. 75 TL (2.75 TL)



Galeta grissini 200 gr 3.75 TL (2.75 TL)



Organik tam buğday unu 1000 gr. 5, 50 TL (4 TL)



Glutensiz ekmek 1000 gr. 12. 50 TL (9.00 TL)



İHE siyez unu 1000 gr. 12, 00 TL (8.75 TL)



Bu sabah ekmek almak için Halk Ekmek şubelerine giden vatandaşlar, yeni tarifeyle karşılaştı.



İşte eski ve zamlı tarifeler:







Halk Ekmek'in eski tarifesi.







Halk Ekmek'in yeni tarifesi.

