Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Kulp ilçesine bağlı Karabulak köyü sınırlarındaki Dokuzviraj bölgesinde meydana geldi.



ORMAN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLADI



Teröristler tarafından daha önce köy yoluna döşenen patlayıcı bölgede çalışan orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.







BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Diyarbakır Valiliği olay sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, 'İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa dileğinde bulundu.Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.