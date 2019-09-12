Dışişleri'nden büyükelçi ve daimi temsilci atamaları

Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilciler:



Haldun Tekneci – Hanoi Büyükelçisi / Vietnam



Mehmet Metin Eker – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi



Togan Oral – Aşkabat Büyükelçisi / Türkmenistan



Mustafa Osman Turan – Dakka Büyükelçisi / Bangladeş



Mahinur Özdemir Göktaş – Cezayir Büyükelçisi / Cezayir



Rakibe Demet Şekercioğlu – Kolombo Büyükelçisi / Sri Lanka



Hasan Mehmet Sekizkök – Üsküp Büyükelçisi / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti



Mustafa Özcan – Minsk Büyükelçisi / Belarus Cumhuriyeti



Suat Hayri Aka – Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi



Süleyman İnan Özyıldız – Tallin Büyükelçisi / Estonya



Ufuk Ekici – Nur-Sultan Büyükelçisi / Kazakistan Cumhuriyeti



İsmail Aramaz – Amman Büyükelçisi / Ürdün



Mehmet Erkan Aytun – Guatemala Büyükelçisi / Guatemala Cumhuriyeti



Hasan Ulusoy – Brüksel Büyükelçisi / Belçika



Aylin Sekizkök – Sofya Büyükelçisi / Bulgaristan Cumhuriyeti



Nuri Kaya Bakkalbaşı – Antananarivo Büyükelçisi / Madagaskar Cumhuriyeti



Fatma Pihava Ünlü – San Hose Büyükelçisi / Kosta Rika



Yeşim Kebapçıoğlu – Santo Domingo Büyükelçisi / Dominik Cumhuriyeti



Bengü Yiğitgüden – Port of Spain Büyükelçisi / Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti



Tolga Bermek – Banjul Büyükelçisi / Gambiya



Kemal Kaygısız – Encemine Büyükelçisi / Çad Cumhuriyeti



Orhan Işık – Viyentiyan Büyükelçisi / Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti



Gülcan Akoğuz – Santiago Büyükelçisi / Şili



Nilüfer Erdem Kaygısız – Librevil Büyükelçisi / Gabon Cumhuriyeti