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Cumhuriyet Gazetesinin 5 eski yazarı tahliye edildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin infazın durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesi kararı üzerine 5 kişi, Kandıra Cezaevinden tahliye edildi

Yaşam / 12 Eylül 2019 Perşembe 22:16
Cumhuriyet Gazetesinin 5 eski yazarı tahliye edildi
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Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin infazın durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesini kararlaştırmasının ardından tahliye edildi.

Kararın açıklamasının ardından sanıkların yakınları ve avukatları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi.

Tahliye edilen Önder Çelik, Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemal Güngör, yakınlarıyla görüştükten sonra kendileri bekleyen araçlara binerek cezaevi önünden ayrıldı.



Konvoy, daha sonra cezaevinden 5 kilometre uzaklıktaki bir gözlemecide mola verdi

Musa Kart, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Yaklaşık 4,5 ay önce Kandıra Cezaevi'ne girerken 'Bu dava yani Cumhuriyet davası, halkın vicdanında görülmeye devam edecek' demiştik. Nitekim öyle de oldu ve Yargıtay'ın verdiği bir kararla yanlıştan dönüldü.' diye konuştu.

Kart, birlikte yargılandığı arkadaşları ile cezaevindeyken kendilerine destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri, aileleri ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Basın açıklamasının ardından burada çay içen grup daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Kandıra CezaeviKemal KılıçdaroğluCumhuriyetMusa KartÖnder Çelik


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