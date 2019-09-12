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Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde evinde 50 bıçak darbesi ile öldürülen Tülin Beygirci’nin katili öz oğlu çıktı.

3. Sayfa / 12 Eylül 2019 Perşembe 14:08
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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Dul olan Tülin Beygirci, işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından merak edildi. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tülin Beygirci'nin (48) cesedini buldu.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Bursa Cinayet Büro ekipleri, hunhar cinayeti çözmek için harekete geçti. Farklı ihtimaller üzerinde duran polis, yapılan sorgular sonrasında, eve girip çıkanlardan sadece öz oğlu üniversite öğrencisi Berke K.'nin kalması üzerine bu isme odaklandı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak adli tıp kurumunda imzası gerektiği söylenen Berke K, otobüse binerek Denizli'den Gemlik'e geldi. Otobüse bindikten sonra yol üzerinde de takibine devam edildi. Otogardan alınan Berke K, polisin sorgusu sonrasında suçunu itiraf etti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde zanlıya keşif yaptırılırken, Berke K.'nin yaz boyunca annesinin yanında kaldığı, okul için bir süre önce Denizli'ye gittiği öğrenildi. Berke K.'nin okul ile alakalı annesine yalan söylediği öğrenildi.



Berke K'nin evde bulunan dolap kapağına, 'Mahallenin de onuru var' şeklinde bir yazı yazdığı öne sürüldü. Dolap kapağı sökülerek emniyete getirildi.

Cinayetle alakalı soruşturma sürüyor.





Kaynak : İHA
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