22 büyükelçi değişti!

Büyükelçiler Kararnamesi yayınlandı. 24 büyükelçinin ataması yapıldı, 22 ülkenin büyükelçisi değişti.



Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilciler şöyle:



Haldun Tekneci - Hanoi (Vietnam) Büyükelçisi



Mehmet Metin Eker - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi



Togan Oral - Aşkabat (Türkmenistan) Büyükelçisi



Mustafa Osman Turan - Dakka (Bangladeş) Büyükelçisi



Rakibe Demet Şekercioğlu - Kolombo (Sri Lanka) Büyükelçisi



Hasan Mehmet Sekizkök - Üsküp (Kuzey Makedonya) Büyükelçisi



Mustafa Özcan - Minsk (Belarus) Büyükelçisi



Suat Hayri Aka - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi



Süleyman İnan Özyıldız - Tallinn (Estonya) Büyükelçisi



Ufuk Ekici - Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi



İsmail Aramaz - Amman (Ürdün) Büyükelçisi



Mehmet Erkan Aytun - Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti) Büyükelçisi



Hasan Ulusoy - Brüksel (Belçika) Büyükelçisi



Aylin Sekizkök - Sofya (Bulgaristan) Büyükelçisi



Nuri Kaya Bakkalbaşı - Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçisi



Fatma Pihava Ünlü - San Jose (Costa Rica) Büyükelçisi



Yeşim Kebapçıoğlu - Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) Büyükelçisi



Bengü Yiğitgüden - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi



Tolga Bermek - Banjul (Gambiya) Büyükelçisi



Kemal Kaygısız - Encemine (Çad) Büyükelçisi



Orhan Işık - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi



Gülcan Akoğuz - Santiago (Şili) Büyükelçisi



Nilüfer Erdem Kaygısız - Librevil (Gabon) Büyükelçisi



Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir Büyükelçisi



Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı.