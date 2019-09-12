22 büyükelçi değişti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.
Büyükelçiler Kararnamesi yayınlandı. 24 büyükelçinin ataması yapıldı, 22 ülkenin büyükelçisi değişti.
Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilciler şöyle:
Haldun Tekneci - Hanoi (Vietnam) Büyükelçisi
Mehmet Metin Eker - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Togan Oral - Aşkabat (Türkmenistan) Büyükelçisi
Mustafa Osman Turan - Dakka (Bangladeş) Büyükelçisi
Rakibe Demet Şekercioğlu - Kolombo (Sri Lanka) Büyükelçisi
Hasan Mehmet Sekizkök - Üsküp (Kuzey Makedonya) Büyükelçisi
Mustafa Özcan - Minsk (Belarus) Büyükelçisi
Suat Hayri Aka - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Süleyman İnan Özyıldız - Tallinn (Estonya) Büyükelçisi
Ufuk Ekici - Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi
İsmail Aramaz - Amman (Ürdün) Büyükelçisi
Mehmet Erkan Aytun - Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti) Büyükelçisi
Hasan Ulusoy - Brüksel (Belçika) Büyükelçisi
Aylin Sekizkök - Sofya (Bulgaristan) Büyükelçisi
Nuri Kaya Bakkalbaşı - Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçisi
Fatma Pihava Ünlü - San Jose (Costa Rica) Büyükelçisi
Yeşim Kebapçıoğlu - Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) Büyükelçisi
Bengü Yiğitgüden - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi
Tolga Bermek - Banjul (Gambiya) Büyükelçisi
Kemal Kaygısız - Encemine (Çad) Büyükelçisi
Orhan Işık - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi
Gülcan Akoğuz - Santiago (Şili) Büyükelçisi
Nilüfer Erdem Kaygısız - Librevil (Gabon) Büyükelçisi
Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir Büyükelçisi
Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı.