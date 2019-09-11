Tutuklanan anestezi uzmanı tacizden soruşturma geçirmiş

Ankara'da 29 Temmuz'da, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi.



Tutuklanan doktor Ö.T.'nin daha önceden iki hastanede taciz şikâyetleri üzerine soruşturma geçirdiği iddia edildi. Ayrıca mahkeme dosyasına giren tanık ifadesine göre Ö.T., Ayşe Karaman'a olaydan üç gün önce damar yolu açıp propofol ilacı verdi.



'Tasarlayarak öldürmek” suçundan tutuklanan Ö.T. hakkındaki iddialar dava dosyasına girdi. İsmi açıklanmayan bir tanık verdiği ifadesinde tutuklanan doktorla ilgili, 'Ayşe'nin kolunda damar yolunun açıldığını gördüm. Bunun ne olduğunu sordum. O da bana Ö.T.'nin propofol ilacı yaptığını söyledi” iddiasını ortaya attı.



AMELİYAT YASAĞI



Aynı tanığın, “Ayşe, Ö.T.'nin bir erkek arkadaşının sevgilisi tarafından aldatıldığını kendisine anlattığını, bu olaydan dolayı imalı olarak bu şekilde aldatmanın sonucunun ölüm olduğunu ifade ettiğini bana söyledi” sözleri dosyaya girdi.



Ö.T.'nin Ankara'da özel bir hastanede kadın çalışanların taciz şikâyetleri üzerine soruşturma geçirdiği de öne sürüldü. Ö.T. ile ilgili bir diğer iddia ise, ameliyatlara girmesinin yasaklandığı yönünde. Ö.T.'nin girdiği ameliyat sonrası eksik çıkan propofol ilacı sonrası hastane yönetimince ameliyatlara girmesinin yasaklandığı öğrenildi.



Bu arada olayın yaşandığı gece Karaman'ın Ö.T.'den iki adet “propofol' ilacı, iki adet sıvı sızıntısını azaltmak için, ani aşırı duyarlılık reaksiyonları ve alerji sonucu yüz ve boğazda oluşan şişliğin tedavisinde kullanılan 'avil' ilacıyla birlikte bazı ilaçlar istediği ileri sürüldü. İddiaya göre, Ö.T.'nin de içerisinde Karaman'ın istediği ilaçların bulunduğu çantayı eve getirdiği belirtildi.



ANNE: EĞİTİMİNİ KÖTÜYE KULLANDI



Yaşadıkları olayın kendilerinde derin bir yara oluşturduğunu ve kızını çok özlediğini belirten Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, şunları söyledi:



'Bir gün eve geldiğinde niye damar yolu açık dediğimde, 'Bağışlık sistemim çökmüş. Özgür hoca bana vitamin verdi' dedi. Benim çocuğumun sigaradan başka kötü alışkanlığı yoktu. Beni aradı, 'Çocuğunuzu eğitime göndermiyorsunuz. Çok başarılı bir çocuk. Ne için engel oluyorsunuz' dedi. Okumuş insan, eğitimli, doğru diyor dedim. Ama bu okumuşluğunu kötüye kullandı. 41 gün oldu, 41 gündür ağlıyorum ben. Adalet yerini bulsun istiyorum.'