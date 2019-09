Trump'tan büyük tehdit: 'Hiç kullanmadığımız kadar güç kullanırız'

Trump, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), terör örgütü El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine (İkiz Kuleler) ve Pentagon'a yaptığı terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katıldı.



Trump çifti, Pentagon'daki törenden önce Beyaz Saray'daki saygı duruşu törenine de katıldı.



Bu törenin ardından Virginia'daki Pentagon binasına hareket eden Trump, buradaki 11 Eylül Anıtı'na çelenk bıraktı.



Pentagon'daki törene, Başkan Trump ve eşi Melanie Trump'ın yanı sıra Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda komutan katıldı.



"Taliban saldırıyı güç gösterisi olarak kullanacağını düşündü"



Trump törende yaptığı konuşmada, 11 Eylül 2001 sabahı New York'taki ofisinden ikinci uçağın İkiz Kuleler'e çarptığını gördüğünü belirterek, "İşte o anda dünyanın değişeceğini fark ettim." ifadesini kullandı.



Taliban ile hafta sonu yapılması planlanan barış görüşmelerini, Taliban'ın Afganistan'daki saldırılarının ardından iptal ettiğini anımsatan Trump, "Bu saldırıyı güç gösterisi olarak kullanacaklarını düşündüler ama aslında gösterdikleri tek şey merhametsiz bir zayıflıktı." değerlendirmesinde bulundu.



Son günlerde Taliban'a yönelik saldırılarını daha önce hiç olmadığı kadar sertleştirdiklerinin ve bu saldırılara devam edeceklerinin altını çizen Trump, şöyle konuştu:



"Her ne sebeple olursa olsun eğer ülkemize geri gelirlerse, onların olduğu yere gider ve ABD'nin daha önce hiç kullanmadığı kadar güç kullanırız. Nükleer güçten bahsetmiyorum bile. Onlara olacakları daha önce hiç görmemiş olurlar. Dünya üzerindeki hiçbir düşman, Amerikan silahlı kuvvetlerinin büyüyen yeteneği, gücü ve kudretiyle boy ölçüşemez."



11 Eylül'de ne olmuştu?



ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.



İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.



Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Orta Doğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.