Sincan'da yumruklu kavga kamerada

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup ile yabancı uyruklu bir şahıs cadde üzerinde sohbet ederken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada yumruklar konuştu.



Bölgede görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahalesi ile kavga son buldu.



Lale Meydanı yakınlarında yaşanan kavga, bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı. Kaynak : İHA

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