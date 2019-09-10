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Sincan'da yumruklu kavga kamerada

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahalesi ile son buldu. Kavga kameralara da yansıdı.

3. Sayfa / 10 Eylül 2019 Salı 22:10
Sincan'da yumruklu kavga kamerada
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Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup ile yabancı uyruklu bir şahıs cadde üzerinde sohbet ederken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada yumruklar konuştu.

Bölgede görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahalesi ile kavga son buldu.

Lale Meydanı yakınlarında yaşanan kavga, bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı. Kaynak : İHA

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