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Muharrem İnce, '2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım'

CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,"2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.

Siyaset / 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:24
Muharrem İnce, '2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım'
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Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi. İnce, 'Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?' ifadelerini kullandı.

'BENİ TEHDİT EDECEK ADAM ANASINDAN DOĞMADI'

24 Haziran gecesi bir general tarafından tehdit edildiği iddiasına cevam veren İnce, 'Beni tehdit edecek adam anasından doğmadı. O gece sarhoştu, bir general tehdit etti, Tayyip Erdoğan'dan para aldı, NATO askerleri kaçırdı. Afgan askerleri kaçırdı, eşi kaçırıldı, odaya kilitlediler. Tam 11 senaryo var. Hadi biri doğru diyelim. Diğer 10'unu kim uydurdu? İtibar avcılığı. Birileri o gece düğmeye bastı. Benim hatam var, umudu tazeledik, kazanırız dedik. Meydanları doldurduk, iktidarı değiştirebileceğimize inandırdık. Partiden 8,5 puan fazla aldım. 40 sene sonra 30'u geçtik. O akşam birileri düğmeye bastı. O gece nerede kalacağım? İkinci tura kalacağımızı inanıyorduk. İkinci tura kalınca CHP'ye gidemezdim, çünkü rozeti çıkarmıştım. CHP'ye gidersem ikinci turda İYİ Partililere ne diyecektim? Üç hesabı vermesi gereken niye ben oluyorum? Benim örgütüm, bilgisayarlarım yok ki, CHP Genel Merkezi'nin bilgisayarları çökmüşse hesabı niye ben veriyorum' dedi.

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