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MİT tırları davasının gerekçeli kararı tamamlandı

MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararında, tırların durdurulmasının, doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef aldığı, FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.

Güncel / 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:09
MİT tırları davasının gerekçeli kararı tamamlandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı tamamlandı.

Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef aldığı, FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.

Gerekçede, FETÖ'nün, hükümetin uluslararası arenada zor duruma düşmesi için, Suriye faaliyetlerini deşifre etme kararı aldığı belirtildi.

Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, 'Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez.' denildi.

YargıtayUluslararasıSuriye


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