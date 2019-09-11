HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Gökçek, aileleri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.



Ağlayan ailelerle sohbet edip acılarını paylaşan Gökçek'in annelerle kucaklaşırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.







Gökçek, 'Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin, onları evlatlarıyla sınamasın. Hepimiz kardeşiz. Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak. Bütünn anneleri buraya desteğe çağırıyorum' diye konuştu.







Ziyaretin ardından Gökçek ve beraberindekiler HDP Diyarbakır il binasının önünden ayrıldı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel