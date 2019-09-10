USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37

Hayvan otlatma cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Niğde’nin Çamardı ilçesinde bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.

3. Sayfa / 10 Eylül 2019 Salı 23:21
Hayvan otlatma cinayeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre K.T., Çamardı ilçesi Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde daha önce aralarında arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Asiye, oğlu Serhat ve kızı Asiye Tatlısoy’un kaldığı eve gelerek tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen olayda K.T., tabancayla anne Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy’u öldürdü, kızı Asiye Tatlısoy’u yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma, olaydan sonra kaçan K.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Ömer HalisdemirHayvanJandarmaSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı