Ece Üner'den Arda Turan'a tepki!

Arda Turan ve Berkay Şahin arasında yaşanan olaylarla ilgili mahkeme kararını verdi.



Mahkeme Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verirken, Turan, cinsel taciz suçlamasından beraat etti.







ECE ÜNER'DEN TEPKİ



Bu karar sosyal medyada yankı uyandırırken, Show Ana Haber sunucusu Ece Üner 'Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış biz de onun yerine gol atalım. Yarın öbür gün birisinin karısını kızını taciz etmesek de laf atabilir, kocasına saldırıp burnunu kırabiliriz. Hastaneye ruhsatsız silahla girebilir, o silahı sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için böyle hareket edebiliriz öyle mi? Koskoca adalet sistemi bize farklı, Arda Turan'a başka karar çıkartmaz herhalde.' ifadelerini kullandı.